Airbags défectueux : Citroën rappelle en France 250 000 véhicules, quels sont les modèles concernés ?

Environ 180 000 modèles C3 et 65 000 DS3 sont rappelés dans l’Hexagone par Citroën, en raison d’un problème d’airbags sur ces véhicules.

Une campagne de rappel massif demande aux propriétaires de modèles Citroën C3 et DS3 de se signaler. Ces véhicules ont été respectivement vendus entre 2009 et 2017 et 2009 et 2019.

En raison d’un problème d’airbags sur les modèles en question, sortis en 2009 et 2019, l’entreprise a envoyé un courrier à ses clients en leur demandant de "cesser immédiatement" de conduire ces voitures relate Le Figaro.

Selon le site Rappel.conso.gouv.fr la malfaçon concerne les airbags de type "Takata". "Le propergol dans les coussins gonflables du conducteur et du passager peut se détériorer avec le temps. Dans le cas d’un accident dans lequel les airbags se déploient, il pourrait se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhicule", précise la note de rappel.

#RappelProduit C3, DS3 Voiture particulière-Citroen & DS



Risques: Blessures



Motif: Le propergol des coussins conducteur et passager peut se détériorer. Si les airbags se déploient, il peut se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhiculehttps://t.co/exYYLCTLf1 pic.twitter.com/cMi86FZJBS — RappelConso (@RappelConso) May 3, 2024

Quels véhicules sont concernés par ce rappel ?

Rappel Conso communique le numéro d’identifications des véhicules concernés :

Pour les C3 : e2*2007/46*0003*00-06, e2*2007/46*0003*09-13, e2*2007/46*0003*15-18, e2*2007/46*0003*20-22, e2*2007/46*0003*24-25, e2*2007/46*0003*27, e2*2007/46*0003*29, C3 : e2*2007/46*0003*31, e2*2007/46*0003*34-38, e2*2007/46*0003*45, e2*2007/46*0060*00-04, e2*2007/46*0060*7-11, e2*2007/46*0060*12, e2*2007/46*0060*14-16,

Pour les DS3 : e2*2007/46*0003*01-04, e2*2007/46*0003*05-06, e2*2007/46*0003*11-18, e2*2007/46*0003*15-18, e2*2007/46*0003*20-21, e2*2007/46*0003*24-25, e2*2007/46*000*27, e2*2007/46*0003*29, DS : e2*2007/46*0003*31-32, e2*2007/46*0003*34-40, e2*2007/46*0003*45

Le Figaro rappelle que plus de 600 000 véhicules ont été rappelés en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du Nord. En France, il s’agit de près de 247 000 voitures. Dont exactement 181 764 Citroën C3 et 65 049 DS3 livrés au sud de Clermont-Ferrand et Lyon.

Les personnes concernées doivent contacter un concessionnaire, ou peuvent téléphoner au 08 05 98 04 02 – du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30.