Moyrazès. Assemblée Générale Annuelle "Les Amis de Comencau"

En bref

Assemblée générale des Amis de Comencau. Le bureau de l’association les Amis de Comencau informe de la tenue de son assemblée générale annuelle, vendredi 31 mai, à 20 h 30, dans la salle d’animation de Druelle Village (2, rue de l’Etang à Druelle). Tous les adhérents ou personnes intéressées sont conviés à cette assemblée. Cette association bi-communale, qui fêtera ses vingt ans en 2025, œuvre grâce au travail de ses bénévoles, à l’entretien et la sauvegarde du pont de Comencau et de ses abords. Ce pont situé sur le sentier du GR62B, dans la vallée de l’Aveyron relie les communes de Moyrazès et de Druelle-Balsac. Le site internet de l’association www.comencau.fr regorge d’informations complémentaires sur les travaux et actions entrepris depuis la création de cette association.