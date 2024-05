Aveyron : victime d’injures et de menaces de mort, le préfet Charles Giusti dépose plainte

Le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti, s’est dit victime d’injures et de menaces de mort à la suite de la polémique suscitée par l’arrêté autorisant l’abattage de chiens errants dans le Sud-Aveyron.

Il se dit "ouvert à l’expression de toutes les opinions" mais "dans la réserve de la loi". Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, a annoncé ce jeudi matin lors d’une conférence de presse qu’il avait déposé plainte à la suite d’injures publiques et menaces de mort sur les réseaux sociaux. La raison ? La récente polémique liée à l’arrêté préfectoral autorisant l’abattage de chiens errants dans certaines communes du Sud-Aveyron, afin de préserver les troupeaux de brebis. Sur la toile, plusieurs internautes parmi lesquels de célèbres influenceurs ou encore des militants de la cause animale avaient alors partagé leur colère. Et si le représentant de l’État dans le département admet qu’il sera "complexe" pour les enquêteurs de remonter la trace des pseudos comme c’est le cas dans ce genre de dossiers, il compte bien ne peut en rester là.

"Des attaques partielles, partiales et hors contexte"

Lors de cette même conférence de presse, le préfet est d’ailleurs revenu longuement sur cette polémique malgré le fait que l’arrêté fut suspendu mardi 7 mai par le tribunal administratif de Toulouse. "Ce jugement, c’est sur la forme, pas le fond", rappelle-t-il, tout en assurant que "si c’était à refaire, je le referai".

"Nous avons été victimes d’attaques partielles, partiales, hors contexte. Beaucoup de personnes ont oublié de dire que cet arrêté était extrêmement encadré […] Bien évidemment que ça suscite l’émotion lorsqu’on lit que le préfet de l’Aveyron veut abattre tous les chiens. Mais, c’est totalement faux", a-t-il ajouté, n’hésitant pas également à qualifier de "hors-sol" les critiques d’associations de défense animale, montées au créneau. Pour rappel, Brigitte Bardot et sa fondation éponyme avaient vivement critiqué, via une lettre ouverte adressée au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, l’arrêté préfectoral.

