Luc-la-Primaube. Basket : les U15 champions d’Aveyron-Lozère sur la saison 2023-2024

L’équipe U15 masculine (D1) de Luc Primaube Basket a remporté le titre de champion d’Aveyron Lozère pour la saison 2023-2024 contre le club de Rignac sur les play-off.

Au match aller, à Rignac, les protégés de la coache Marine l’ont emporté 55 à 42 ( +13 pts). Au match retour, ils se sont inclinés 47 à 40 40 ( - 7 pts).

Victoire au bonus ( + 6 pts).

Un grand bravo à l’ensemble des joueurs et à leur coach Marine pour cette belle saison, avec une seule défaite et 11 victoires au compteur. Merci aux parents pour leur présence et leur soutien ainsi qu’à Jacky Moliné pour sa très bonne gestion des déplacements, plannings…

À vos crayons. Pour les 30 ans de la fête nationale du mini basket, le comité a lancé un défi aux U7/U9/U11 : dessiner pour les équipes de France de basket.

Envoyer le dessin à l’adresse mail du comité (comite@aveyronlozerebasketball.org) ou le remettre lors des séances d’entraînement avant le 22 mai, midi.

Ne pas oublier de mettre son prénom et le nom du club dans lequel vous jouez.

Le 24 mai, votre dessin apparaîtra sur les réseaux du comité afin de procéder au vote.

Le dessin ayant reçu le plus de points remportera le jeu.

L’annonce du gagnant sera faite le jour de la Fête nationale du mini basket le samedi 1er juin.