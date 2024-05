Raccordé à une conduite d’assainissement collective sans l’accord du propriétaire privé du chemin sur laquelle elle est située, un couple déplore avoir dû débourser 15 000 € pour installer une nouvelle fosse septique.

"C’est absurde, dans l’Agglo, on n’arrête pas le progrès." Dans une lettre adressée à Centre Presse, un couple habitant le lieu-dit des Grands-Champs, commune de Sainte-Radegonde, ne mâche pas ses mots. En cause, un conflit de voisinage qui les oppose à un autre couple de riverains depuis de nombreuses années. Au coeur de cette affaire, un litige autour des questions d’assainissement.

Il prend sa source en 2016. Lorsque Rodez Agglo, compétente en la matière, formule un courrier auprès de ces Radegondiens, impliqués dans la vie locale, indiquant les dispositions suivantes : "En l’absence de dispositif d’assainissement individuel répondent aux normes et en présence d’un réseau collectif en limite de parcelle, le raccordement à celui-ci est obligatoire." Pour cause, ceux-ci étaient depuis raccordés depuis 1979 de manière individuelle, via une fosse septique vieillissante.

Plus de 15 000 € de préjudice

À quelques mètres de leur maison, la construction d’un lotissement en 2013 change la donne. Une conduite collective est désormais à leur portée, située sous un chemin privé, à un mètre de la limite de leur parcelle. En 2019, le couple décide de s’y raccorder.

C’est là que les ennuis commencent. Sans l’accord des propriétaires, ils foncent et décident tout de même de se brancher. Ceci n’est pas du goût de leurs voisins, détenant cette partie du chemin. Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2020, ils sont assignés en référé devant le tribunal judiciaire de Rodez.

Quatre ans plus tard, le 16 février 2024, le tribunal rend son jugement. Le couple est débouté de toutes ses demandes. Il est également condamné à mettre fin à ce raccordement collectif, verser 2 000 € de dommages et intérêts et 2 400 € de frais de justice à Rodez Agglomération et à leurs voisins.

"Nous avons dû construire une nouvelle fosse septique, travaux qui nous ont coûté 13 800 €", déplorent-ils. Comment en est-on arrivé jusqu’à cette situation ? Par un manque de communication, tente d’expliquer Laurence Pagès-Touzé, maire de Sainte-Radegonde. "La mairie peut servir de médiateur. On a essayé, mais quand les gens ne se parlent pas, que faire ? Bien sûr que cette situation est aberrante, mais c’est ce qui arrive quand il n’y a pas de dialogue."

Me Elisabeth Rudelle-Vimini, avocate des propriétaires du chemin en question appuie ces dires : "A aucun moment ils n’ont tenté de résoudre ce problème à l’amiable avec mes clients. Et puis, ils ont violé le droit de propriété." Depuis, le couple a donc installé sa nouvelle fosse septique, revenant à une forme d’assainissement individuel.