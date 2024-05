Emeutes en Nouvelle-Calédonie : quatre morts, état d'urgence, nuits d'affrontements... On vous explique la spirale de violence qui s'installe dans l'archipel

La situation semble chaque soir un peu plus hors de contrôle, les émeutes ont coûté la vie à quatre personnes, l'état d'urgence a été réclamée par Emmanuel Macron.

La Nouvelle-Calédonie est en proie à une série de nuits de violences, qui ont pour l’instant coûté la vie à quatre personnes. En cause : un vote en Assemblée nationale qui ouvre désormais la voie à une révision de la Constitution pour ouvrir les élections provinciales aux résidents de la Nouvelle-Calédonie installés sur l’île depuis au moins 10 ans.

Deux camps s’opposent alors en Nouvelle-Calédonie : ceux qui sont favorables à la réforme, sachant qu’un résident sur cinq est privé de droit de vote actuellement, et les indépendantistes qui ne veulent pas que soit réduit le poids du peuple local kanak. Le corps électoral est figé depuis l’accord de Nouméa qui a été négocié en 1988 et qui a été signé en 1998.

De lundi à mardi : la situation devient hors de contrôle

Cette division profonde sur le sujet a mené à une première nuit de violences entre lundi 13 et mardi 14 mai 2024. Des commerces, des entreprises, des usines et de nombreuses voitures ont été incendiés, essentiellement dans les quartiers nord de la ville de Nouméa.

Un couvre-feu a été décrété pour la nuit suivante à Nouméa, mais les émeutes ont gagné en intensité. Au matin, l’île a découvert des rangées de voitures carbonisées, des tirs avec des armes de gros calibre ont retenti dans la ville et ont laissé des marques dans les rues et les commerces.

Mardi, la chaîne de la télévision locale 1ere constatait les nombreux barrages de véhicules brûlés, les affrontements avec les forces de l’ordre et ce qu’il restait des magasins pillés. Les pompiers de Nouméa ont reçu plus de 1 500 appels dans la nuit pour 200 interventions sur des faits d’incendie.

La situation commence à être hors de contrôle. De nombreux blessés sont annoncés du côté des forces de l’ordre. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonce l’envoi de renforts de 500 gendarmes, des forces de CRS, du GIGN et des policiers du RAID.

De mardi à mercredi : une nuit meurtrière

Nouvelle nuit de violence, la plus forte à Nouméa depuis les années 80. Quatre personnes ont perdu la vie à l’issue de cette nuit d’émeutes.

Trois jeunes kanak sont morts. Selon le haut-commissaire de la République sur l’archipel, Louis Le Franc, il a été constaté "des échanges de tirs" dans l’agglomération de Nouméa dans la nuit de mardi à mercredi, notamment "entre émeutiers et groupes de défense civile". L’un des jeunes kanaks a été tué par arme à feu, "pas d’un tir de la police ou de la gendarmerie mais de quelqu’un qui a certainement voulu se défendre".

"L’heure n’est pas grave, elle est très grave. Si l’appel au calme n’est pas entendu, il va y avoir beaucoup de morts dans l’agglomération de Nouméa aujourd’hui", craint le haut-commissaire.

Un gendarme a également été grièvement blessé par balle à la tête. Son décès a été annoncé dans la journée, portant le bilan à quatre morts. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, fait état de "centaines de blessés" sur l’agglomération, dont "une centaine" de policiers et de gendarmes, dont les proches ont aussi été pris pour cible. "On a évacué des familles avec des enfants, des bébés, alors qu’on attaquait à la hache leur caserne de gendarmerie ou leur tirait dessus à balles réelles", a décrit le ministre au micro de RTL.

Emmanuel Macron demande l’état d’urgence

Le président de la République Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de déclarer l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. À l’issue d’une réunion du conseil de défense présidée par le chef de l’État, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé devant l’Assemblée nationale l’envoi dans les prochaines heures de renforts de forces de l’ordre en Nouvelle-Calédonie.

Il a aussi appelé toutes les parties à se réunir au plus vite à Paris pour tenter de trouver une issue à la crise politique. L’île n’avait pas connu pareille flambée de violences depuis les affrontements entre indépendantistes et loyalistes dans les années 1980, qui avaient déjà poussé le président de l’époque, François Mitterrand, à décréter l’état d’urgence.

L’état d’urgence est un régime d’exception créé par une loi de 1955 et décidé par décret en conseil des ministres qui permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques et individuelles. Devant la gravité de la situation et les appels répétés des responsables locaux, Emmanuel Macron s’est résolu à recourir à ce régime d’exception alors que son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, l’avait encore jugé prématuré mercredi matin, disant sur RTL privilégier la mise en œuvre du couvre-feu nocturne instauré mardi soir, qui n’a pas été respecté.

L'armée déployé, TikTok interdit

Le chef de l’État a également demandé au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur de recevoir les représentants des forces politiques indépendantistes et loyalistes à Paris afin de parvenir à un accord avant que la réforme constitutionnelle ne soit définitivement adoptée. Gabriel Attal a indiqué qu’il fixerait une date pour cette réunion "dans les prochaines heures".

Pour la nuit de mercredi à jeudi, le Premier ministre a annoncé le déploiement de l'armée dans les ports et les aéroports de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'interdiction du réseau social TikTok.

"La journée, on peut circuler, mais le soir…"

Selon un habitant contacté par Reuters, la situation est très dangereuse aux entrées de Nouméa dès que la nuit tombe. "La journée on peut circuler, la plupart des barrages sont filtrants, mais c’est la nuit après le couvre-feu qu’on ne peut plus passer et les jeunes sont bien énervés. C’est pour rentrer et sortir de Nouméa que c’est plus compliqué", a témoigné Henri, qui n’a pas souhaité donner son nom complet.

"Il faut que les politiciens trouvent un accord parce que là ça va trop loin, il y a des morts. Je suis quand même inquiet que ça puisse blesser un proche", a ajouté le jeune trentenaire alors qu’il se préparait à passer une troisième nuit dans l’hôtel de Nouméa dans lequel il travaille, faute de pouvoir retourner chez lui à Auteuil, un quartier secoué par les violences au nord de la capitale calédonienne. L’aéroport de Nouméa est fermé aux vols commerciaux et la population est appelée à limiter ses déplacements en journée, a rappelé le Haut-Commissariat.