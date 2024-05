Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’annonce de la liste de l’équipe de France ?

À 29 jours du coup d’envoi de l’Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, doit annoncer la liste tant attendue des joueurs qui participeront au tournoi.

C’est l’un des temps forts avant chaque grande compétition internationale : l’annonce de la liste ! Qui sera sélectionné pour porter le maillot de l’équipe de France en Allemagne et tenter de rafler un Euro qui fuit l’Hexagone depuis 2000 ? Les heureux élus seront annoncés par Didier Deschamps, ce jeudi 16 mai 2024 !

Rendez-vous sur TF1

C’est désormais une tradition : le sélectionneur de l’équipe de France va prendre la parole à l’occasion du journal télévisé de 20 heures, sur TF1.

Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs pour l'Euro2024 ce jeudi au JT de 20h !



23… ou 26 ?

Côté effectif, l’UEFA permet de l’élargir à 26 joueurs (23 de base), pour offrir une plus grande profondeur de banc. D’après plusieurs de nos confrères, dont RMC Sport, il se pourrait que l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille puisse cocher 25 voire 26 noms pour cette joute continentale en Allemagne.

La Mannschaft, qui accueillera la compétition, a vu sa liste être composée de 27 hommes. Elle a été dévoilée ce jeudi. Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, devra la ramener à 26 d’ici le coup d’envoi de l’Euro et donc rayer un nom.

Quel programme pour les Bleus à l’Euro ?

Pour rappel, l’équipe de France a hérité du groupe D, composé de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne. Les Bleus démarreront contre les Autrichiens, le 17 juin à 21 heures, avant de croiser le fer face aux Oranje, quatre jours plus tard, également à 21 heures. Enfin, la troisième et dernière rencontre de ce premier tour sera contre les Polonais, que les Tricolores avaient éliminé en huitièmes de finale du dernier Mondial (3-1). Rendez-vous le 25 juin, à 18 heures.