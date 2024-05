Euro 2024 : la liste de l’équipe de France est tombée, voici qui a été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé ce jeudi 16 mai la liste des joueurs retenus pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne. Voici qui sont les heureux élus !

Fin du suspense ! Ce jeudi 16 mai 2024, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne.

Qui ira en Allemagne ?

Le champion du monde 1998 et 2018, sur le terrain et sur le banc, a fait la grande annonce sur TF1, à l’occasion du Journal Télévisé de 20 heures. Voici sur qui il a jeté son dévolu pour tenter de rafler le trophée continental qui fuit la France depuis 24 ans :

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba

: Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba Défenseurs : Jonathan Clauss, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano

: Jonathan Clauss, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano Milieux : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery Attaquants : Bradley Barcola, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

Rendez-vous le 17 juin face à l’Autriche

Si l’Euro démarrera le 14 juin avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse, les Bleus n’entreront en lice que trois jours plus tard. Ce sera le 17, face à l’Autriche, à 21 heures. Ensuite, place aux Pays-Bas, le 21 juin à la même heure, avant un troisième et dernier duel, contre la Pologne, à 18 heures le 25 juin.