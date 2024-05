Football : candidat à sa réélection au District, Pierre Bourdet a dévoilé sa liste

Le président sortant a dévoilé les noms de ses 22 colistiers, en attendant l’assemblée générale élective du 28 juin. En sachant que, pour l’instant, il s’agit de la seule liste en course pour l’élection.

À un peu plus d’un mois de l’assemblée générale élective du District, qui aura lieu le 28 juin, Pierre Bourdet, actuel président de l’instance et candidat à sa réélection, a dévoilé sa liste.

Cette dernière comporte 23 noms, et "70 % des colistiers de 2020 repartent, donc 16, et sept nouveaux la complètent, du sang neuf", précise Bourdet. Dans ce groupe, des représentants de clubs de tout le territoire aveyronnais.

Et le fait qu’aucune liste ne soit encore annoncée en face ne freine pas l’engagement de ces bénévoles, bien au contraire selon Pierre Bourdet. "On est d’autant plus motivés d’aller au-devant des clubs, de leur proposer, et on le leur doit, notre projet." Celui-ci sera d’ailleurs présenté aux associations lors de quatre réunions réparties sur tout le département les 11 (sud, à Saint-Rome-de-Cernon), 12 (centre-nord, à Bozouls), 18 (ouest, lieu encore inconnu) et 19 (centre-est, à La Primaube) juin.

Après avoir fait le bilan de l’exercice, les colistiers sont maintenant en train d’affiner ce projet. "La ligne directrice est de rendre le football plus attractif, résume Bourdet. Ainsi que travailler sur le foot loisir, sur l’aide à la structuration des clubs, et renforcer le volet éducatif."