Football : les play-offs de Ligue 2 sont à portée de main pour Rodez

Rodez est en bonne position pour s’offrir un grand bonheur, vendredi 17 mai, à l’issue du match contre Ajaccio. Il peut étendre sa saison par une participation aux play-offs s’il valide sa place dans le top 5.

Encore un petit pas pour un accomplissement de géant. Rodez a l’opportunité de décrocher la lune, vendredi 17 mai, et de s’inviter dans des contrées qu’il n’a jamais explorées. Si les Ruthénois valident leur place dans le top 5 à l’issue de la rencontre face à Ajaccio, le club sera propulsé pour la première fois vers les play-offs de fin de saison. Un chemin au bout duquel brille l’étoile de la Ligue 1 derrière des obstacles supplémentaires à franchir.

Mais avant de penser au programme copieux des play-offs (lire par ailleurs), qui promet tout sauf de la tranquillité, mieux vaut garder les pieds sur terre. La mission du soir est de finir le travail face à un adversaire qui n’a plus rien à craindre ni à espérer depuis de longues semaines. "Il faut se rappeler de ce qu’on a fait au cours de cette saison fantastique. Et maintenant, il faut finir à la maison, lance Didier Santini, l’entraîneur. Ce sera difficile, comme à chaque match. Mais il faut finir, avec nos valeurs, nos principes de jeu, notre folie, notre public. Il se passera ce qu’il se passera, mais quoi qu’il en soit, il ne faudra rien regretter."

"Rester dans ce qu’on sait faire"

Ses joueurs sont en bonne position pour espérer un dénouement favorable. Au moment de pénétrer sur la pelouse de Paul-Lignon, ils seront maîtres de leur destin. Un nul devrait même suffire à leur bonheur, à condition toutefois que Caen ne batte pas Valenciennes sur un score fleuve (lire par ailleurs). "On va jouer pour gagner, prévient toutefois le coach. On va rester dans ce qu’on sait faire et s’éclater avec le public, de le faire monter en voix pour qu’il nous transporte." Le calcul ne fait de toute manière pas partie des spécialités de la maison, et puis il y a encore un peu mieux à aller chercher, puisque le Raf peut encore finir quatrième, ce qui offre le luxe de jouer le premier play-off à domicile. Il faudra pour cela faire un meilleur résultat que celui du Paris FC à Bastia, le club de cœur de Didier Santini…

Au moment d’aborder cette rencontre décisive, les Ruthénois pourront s’appuyer sur un groupe quasiment au complet, ainsi que des certitudes, issues d’une saison accomplie et d’une performance probante à Saint-Etienne. "Ils ont bien géré alors qu’il y avait une forte pression, par rapport au public et à l’enjeu", apprécie l’entraîneur. Dans un stade bouillant et face à un protagoniste pour la montée directe en Ligue 1, ses protégés ont obtenu en fin de match un nul (1-1) qui a rappelé que leur place n’est pas usurpée. "On mérite le classement qu’on occupe aujourd’hui et on va tout faire pour y rester", prévient Akim Abdallah, le latéral d’une équipe qui a vaincu toutes autres formations du top 6 sur son terrain.

Stop ou encore

Les sang et or doivent encore réaliser un dernier effort pour confirmer la belle surprise, en accomplissant pour de bon une quête folle à laquelle personne ne les prédestinait. Ce serait la meilleure des manières d’entrer pour de bon dans l’histoire du club, en allant chercher le meilleur classement jamais obtenu par le Raf à ce niveau. Et aussi de prolonger un peu l’histoire commune, car en cas de scénario défavorable, ce match pourrait être le dernier en sang et or pour certains.

Alors que Serge-Philippe Raux-Yao s’est déjà engagé avec le Rapid Vienne pour la saison prochaine et qu’il sera difficile de conserver les prêtés, à commencer par le meilleur buteur Andreas Hountondji, d’autres joueurs en fin de contrat, tels que Bradley Danger et Lorenzo Rajot, pourraient filer vers des destinations plus prestigieuses. Mais ils peuvent avant cela étendre le plaisir avec Rodez et s’offrir un printemps à émotions fortes.