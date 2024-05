Football : secret tenu sur la prime de classement à Rodez, mais près de 7 M€ à se partager entre clubs de Ligue 2

Demain vendredi 17 mai, le Rodez Aveyron football reçoit l’AC Ajaccio lors d’une 38e et dernière journée de Ligue 2… qu’il espère ne pas être son ultime sortie de la saison. En effet, actuel 5es, les Ruthénois sont en position de jouer les play-offs. De quoi vivre une folle fin de saison remplie d’engouement dans la ville, mais aussi un peu plus lucrative.

Terminer dans le premier quart de la Ligue 2 n’octroie évidemment pas les mêmes droits que finir en deuxième moitié de tableau, comme habituellement pour Rodez dont le budget global est un des plus petits de la division, avec un atterrissage juste en dessous de 10 M€ la saison dernière.

Notamment via une prime de classement que le club reçoit en provenance de la LFP, et qui, selon nos informations, constituera bon an mal an les primes de classement allouées aux joueurs et au staff, selon une clé de répartition (comprenant aussi le club) définie entre eux. Le montant de ces primes de classement n’est plus communiqué par la LFP depuis plusieurs années ; et au Raf, on adopte la même politique de silence malgré nos sollicitations.

7,5 % des 90 millions de droits télés alloués à la Ligue 2

À noter toutefois que pour l’exercice 2022-23, le club a touché 4,4 M€ de droits télés au total. Le calcul de ces montants en Ligue 2 affiche une part fixe conséquente, a contrario d’ailleurs de la Ligue 1 (30 % de part fixe, 20 % au titre de la licence club, 20 % selon la notoriété et enfin, 30 % selon le classement sportif).

Et, selon nos informations, cette saison, la part réservée à la performance en L2 représenterait pour l’ensemble des clubs de la division 7,5 % du montant global des droits télé (environ 90 M€), soit près de 7 M€, avec une répartition entre les clubs non connue, mais évidemment très hétérogène. Exponentielle ou fortement dégressive, c’est selon.