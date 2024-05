Villefranche-de-Rouergue. Hommage à Guy Lafitte et concert de Paul Chéron, ce soir

C’est aujourd’hui qu’a lieu, au théâtre municipal, l’hommage au grand musicien Guy Lafitte organisé par l’USP et l’AJAR. À 20 h, Hugues Foca, ami de Colombe Lafitte, propose une conférence illustrée d’un diaporama qui retracera la vie du musicien et de l’humaniste qu’il fût.

Elle sera suivie, à 21 h, d’un concert avec Paul Chéron Quartet. Seul élève de Guy Lafitte dont il fut adoubé, Paul Chéron lui rendra hommage avec ses musiciens en interprétant les grands classiques du jazz que son mentor aimait. Les Amis du Carillon proposent également un concert de jazz au carillon de la Collégiale le lendemain samedi 18 mai à 16 h avec le carillonneur américain Brunston Poon.

Inauguration de l’exposition Guy Lafitte à la Manufacture

L’exposition que la Manufacture consacre au grand saxophoniste et qui met en valeur le don des archives du musicien par son épouse, Colombe, a été inaugurée mardi soir. "Ce don important permet une continuité entre la relation Robert Fabre et Panassié en enrichissant la collection jazz de la médiathèque, 1re en France après la BNF", a souligné le maire, Jean-Sébastien Orcibal. Moment d’émotion pour Hugues Foca qui a remis, au nom de Colombe Lafitte, la donation à la municipalité. "Il y a en effet des objets très personnels comme sa pipe, son cartable, des correspondances personnelles… C’était non seulement un fabuleux saxophoniste mais aussi un grand humaniste…"

Une riche exposition particulièrement documentée qui a vu le jour grâce à l’équipe de la médiathèque et qui est visible jusqu’au 29 juin. À noter, une visite commentée aura lieu à 15 h.

Et aussi demain à 16 h, les Amis du carillon proposent un concert de carillon jazz joué par Bruston Pool.