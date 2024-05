Marcillac-Vallon. La maternelle Jean-Auzel a inauguré sa bibliothèque

Il y avait du monde ce jeudi après la sortie des classes sur les gradins de la BCD (bibliothèque centre documentaire) de l’école publique maternelle Jean-Auzel pour inaugurer la nouvelle collection de livres. Afin de renouveler le stock vieillissant, des parents de l’APE ont monté un projet en s’associant avec la mairie et l’agence du Crédit Agricole de Marcillac pour financer l’achat de 230 nouveaux livres ainsi que des casques audio pour un budget total de 2 000€ équitablement partagé entre les trois partenaires. Dans le but de favoriser le commerce local, les ouvrages ont été achetés à parts égales auprès de la Maison de la presse de Marcillac, de la librairie Chemins d’encre de Conques et de la Maison du livre à Rodez. Hélène Boutet, directrice de l’école, a remercié ces partenaires ainsi que les personnels de l’école qui ont passé beaucoup de temps à trier, couvrir, organiser tous les livres pour le plus grand bonheur des enfants qui peuvent feuilleter et emprunter ces ouvrages lors de leur passage hebdomadaire à la BCD. Chaque semaine, un de ces livres est aussi mis à disposition des élèves de CM afin qu’ils puissent le lire aux maternelles toujours impressionnés quand les grands leur lisent une histoire. Après un petit mot des différents partenaires, tout le monde a pu déguster des gâteaux confectionnés pour l’occasion par les élèves de maternelle lors d’un atelier cuisine, et du jus de pomme offert par l’APE.