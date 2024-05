La section sapeur-pompier volontaire fête ses vingt ans

Qui, à quelques rares exceptions aurait parié que cette section perdurerait vingt ans plus tard ? Et pourtant…

La semaine passée, après avoir présenté succinctement son établissement, le lycée d’Aubin, son proviseur François Malgouyres précisait à l’attention des nombreux invités parmi lesquels la préfète Chantal Jourdan, marraine de la promotion, et le sous-préfet Christophe Burgaud : "Nous sommes réunis pour fêter le 20e anniversaire de la section sapeur-pompier volontaire. Elle nous a permis de nouer de nombreux partenariats qui ont apporté plus de vitalité à notre établissement".

Au micro lui a succédé Claude Vigié, qui fut, alors qu’il était son proviseur en 2004, l’instigateur de cette section au lycée d’Aubin. "Je suis heureux et fier d’être présent pour fêter les 20 ans de cette section, dont la "naissance’’ ne s’est pas passée sans douleurs. J’ai heureusement trouvé en 2004 en la personne de la préfète Chantal Jourdan, une oreille attentive et efficace. Je ne pensais pas que cette section durerait aussi longtemps. Vingt ans c’était inespéré et on doit cette longévité à ceux qui m’ont succédé, notamment sa cheville ouvrière Christophe Perez qui l’a porté à bout de bras".

Une pépinière de talents

" Quand je regarde le lycée d’Aubin, je découvre une pépinière de talent, porteuse des valeurs d’entraide et de solidarité. Merci pour tout ce que vous avez fait, ce qui prouve aussi qu’avec la volonté, on arrive à faire de belles choses. Vous pouvez compter sur moi pour maintenir notre partenariat et je souhaite un bon anniversaire à cette section ", se félicitait pour sa part le directeur du Sdis, le colonel hors classe Lecoq. "Je me souviens très bien de ma rencontre avec Claude Vigié et de ce merveilleux projet auquel nous avons cru", soulignait quant à elle la préfète Chantal Jourdan. Comme lui, elle assure qu’elle n’avait jamais imaginé qu’elle durerait aussi longtemps… "mais j’y croyais, car à travers les valeurs qu’elle véhicule, elle attire les jeunes. Merci à tous ceux qui ont permis qu’elle soit toujours là aujourd’hui et j’espère demain". Le sous-préfet Christophe Burbaud clôturait les interventions : "Je suis sensible à cette formation que vous portez depuis 20 ans et que l’État et le Sdis soutiennent. Je reconnais la gestion ‘’carrée’’ de cette section, symbolique de la sécurité intérieure. Cette formation résiliente, qui a du souffle et qui offre un cadre aux jeunes est utile et elle leur permet de s’ouvrir à des vocations et à trouver leur voie. Cela honore le lycée et tous ceux qui ont contribué à son existence et à sa pérennisation". En suivant, à tous ceux qui ont participé et participent toujours à cette aventure, François Malgouyres et Christophe Perez leur ont remis des trophées faits maison.