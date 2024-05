Européennes : le candidat Willy Schraen, de la liste "Alliance Rurale", en campagne dans l'Aveyron

En l’absence de Jean Lassalle, Willy Schraen présente ce jeudi 16 mai en Aveyron, les idées et les ambitions de l’Alliance Rurale en vue des élections européennes. Après une halte au Bowling du Rouergue à Onet-le-Château, il doit rejoindre Laguiole cet après-midi.

Dans la lignée des multiples déplacements de Jean Lassalle dans l’Aveyron, la liste Alliance Rurale s’est rendue dans le département ce jeudi pour présenter son programme. Mais cette fois-ci l’ancien candidat à la présidentielle n’est pas présent, laissant la place à son acolyte Willy Schraen.

Le président de la fédération nationale des chasseurs a débuté sa tournée en fin de matinée au Bowling du Rouergue, pour signer une union entre la fédération des motards et la fédération des chasseurs. Durant cette rencontre, le candidat au Parlement européen en a profité pour exposer au grand jour son projet politique en vue des prochaines élections européennes du 9 juin. Il est tout d’abord revenu sur les motivations qui ont incité son mouvement à se lancer. "Notre conception de l’Europe, c’est la paix et la liberté, pas les emmerdements. Aujourd’hui, il y a trop de traités, d’interdictions, de contraintes qui empêchent les Français de choisir, ce qui isole la population et fait monter les extrêmes", dénonce Willy Schraen.

En visite à Laguiole en milieu d’après-midi

Avant de poursuivre : "Actuellement, le débat européen est occulté en France. On ne pense qu’au duel Macron/Le Pen via leurs candidats. On passe à côté de ce que l’Europe et ses bureaucrates vont décider pour nous. D’autant que dans des territoires comme l’Aveyron, on a plus de chances de rencontrer un ours blanc qu’un député européen."

S’il ne porte pas une grande attention aux sondages, qui le positionne avec seulement 1,5 % d’intentions de votes, le candidat de l’Alliance Rurale compte bien atteindre néanmoins avec son parti les 5 % de suffrages pour obtenir des sièges au Parlement.

Willy Schraen poursuit sa campagne en Aveyron cet après-midi du côté du Nord-Aveyron. Il est attendu à Laguiole, sous les coups de 15 h, avant une réunion publique à Séverac d’Aveyron ce soir à 20 h.