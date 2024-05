Baraqueville. Le nouveau visage de la place de Vors commence à prendre forme

Petit à petit, la place de Vors prend forme. La calade de pierres sèches est ancrée sur son premier plan tandis que l’entreprise Malaterre a également réalisé les plantations et engazonné la partie espace vert. Certains ont pu également apercevoir de jeunes joueurs de pétanque s’approprier l’allée centrale pour y disputer quelques mènes. Ça tombe bien, cela faisait partie d’un des objectifs des concepteurs de cette place : créer un espace de convivialité. Rassurez-vous, l’aménagement du lieu n’est pas terminé pour autant. Une fontaine va être installée au bout de cette allée et elle sera alimentée par le puits caché qui se trouve au-dessous. L’eau et le village de Vors, c’est en effet une longue histoire.