Rieupeyroux. Les collégiens à la découverte de Milan

Cinquante-six élèves du collège se sont rendus à Milan (Italie) afin de découvrir la ville et sa région. Dès le premier jour, ils ont visité deux emblèmes de la belle cité, le théâtre de la Scala et son musée ainsi que le Duomo et la galerie Vittorio Emanuele II. C’est sur les terrasses de la cathédrale qu’ils ont pu embrasser du regard l’ensemble de Milan, les plus de 2000 statues du Duomo, les divers monuments et tours modernes avec en arrière- plan les Alpes enneigées. Le voyage s’est poursuivi par la visite du stade San Siro, chacun a pu choisir son camp, Milan AC ou Inter de Milan et du musée des Sciences Leonardo da Vinci. Ils ont ensuite passé une journée entière sur le lac Majeur pour découvrir les îles Borromées. Les palais de la Renaissance avec leurs jardins à l’italienne des isole Madre et Bella ont émerveillé les jeunes, tout en contraste avec l’isola dei Pescatori plus typique et intime. Ils se sont enfin rendus à la pinacothèque de Brera à la rencontre des œuvres de Raphaël, Luini, Caravage, Modigliani et bien d’autres, puis au château fort des Sforza qui abrite une magnifique fresque de Leonard de Vinci, la Pieta Rondanini de Michel-Ange ainsi que plusieurs musées. Pour clore la semaine, ils ont apprivoisé le secret de la Piazza Mercanti.