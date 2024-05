Trémouilles. Les écoliers en séjour à Leucate

Il y a quelques jours, tous les enfants de l’école sont partis en voyage scolaire à Leucate, sur trois jours et deux nuits, loin de papa et maman.

Aux dires de la maîtresse, tout s’est bien passé, les écoliers ont été sages, ont bien écouté et se sont intéressés à toutes les activités proposées : visite de l’aquarium de Canet, la pêche à pied avec un crabe-araignée dans son épuisette, la construction d’un nichoir, l’apprentissage d’un nœud marin en huit…

En somme, un séjour inoubliable où la classe faite autrement, l’entraide des grands envers les petits, le dépaysement autour d’un nouvel environnement… sont autant de promesses tenues et des souvenirs et des anecdotes à raconter et des clés indispensables pour bien grandir. Sans oublier la traditionnelle boum où chacun a pu s’éclater en dansant et les remerciements envers les intervenants du centre.