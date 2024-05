Espalion. Les festivités prévues pour les 100 ans de l’USE approchent

Un siècle qui se clôture sur le pré mais que les amis du club pourront venir célébrer les 28, 29 et 30 juin prochains.

Au programme : concours de pétanque, jeux gonflables, matinée tripous, grillades, expo photos, match des "légendes" de l’USE (ouvert à tous les anciens et actuels licenciés). Et bien évidemment la grande soirée du centenaire le samedi 29 où chacun est attendu pour venir partager ses souvenirs et anecdotes.

Pensez à réserver votre repas du samedi soir au : 06 33 87 03 89 ou via le QR Code qui se trouve sur l’affiche.

En attendant les deux équipes senoirs disputaient leur dernier match de la saison.

Les réservistes de l’USE recevaient Moyrazès. Cette rencontre clôturait une saison correcte qui s’achève donc pour cette jeune équipe sur un score nul, elle termine 7e de sa poule. Une formation qui a le potentiel pour jouer un rôle dans la partie haute du tableau la saison prochaine et pourquoi pas aller chercher un titre qui lui manque depuis de nombreuses années.

Samedi l’équipe fanion se déplaçait à Curan pour le dernier match de la saison. Pas encore maintenue mathématiquement et avec plusieurs joueurs absents (Timothée Cazes, Chapuy, Jérémy Cure, Melvin Lantuech), il fallait cependant un énorme concours de circonstances pour être véritablement inquiété par la relégation. Et les joueurs n’ont pas laissé de place aux doutes. Malgré une première mi-temps où l’équipe n’a pas évolué au niveau qui devrait être le sien (comme trop souvent cette saison) avec un score de 1-0 pour les joueurs du Lévezou, les Espalionnais attaquaient la seconde période avec une tout autre motivation. Revenus au score rapidement avec l’aide des adversaires, les "sang et or" ajoutaient deux buts par Tufféry et par un magnifique coup franc de Arquelino. Score final 3-1et termine également 7e de D1.