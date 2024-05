Les Français perdent l'habitude de la livraison de repas

(ETX Daily Up) - Crainte par le secteur de la restauration indépendante qui la considérait comme une menace, la livraison de repas est de moins en moins une habitude. Non seulement le nombre d'adeptes est en déclin, mais en plus ces derniers commandent moins souvent.

Il y a plus de quatre ans, l'unique moyen de garder contact avec ce petit restaurant du coin que l'on aimait tant était entretenu grâce à la livraison ou la vente à emporter. Fermeture administrative des restaurants et bars oblige, lorsque la crise sanitaire engage tout le pays à faire l'expérience de confinements, nombre de chefs se sont attelés à mitonner des formules pensées pour ce mode de consommation, qui avait son public sans être une habitude populaire. En 2020, la livraison de repas à domicile a fini par représenter 5 milliards d'euros, selon le cabinet Food Service Vision, alors qu'on lui prévoyait davantage une croissance de 20% par an jusqu'en 2022. Cela aura été finalement 47%.

Si elle incarnait une habitude prise pendant la Covid-19, la livraison n'est plus désormais un automatisme. Petit à petit, les Français sont de moins en moins nombreux à la solliciter. D'après les derniers chiffres publiés par le cabinet d'analyse Gira Conseil, 51% de Français ne l'ont tout simplement pas utilisée durant toute l'année dernière. En 2022, ils étaient 41%... Qui plus est, la fréquence d'utilisation s'affaiblit. 23% des adhérents disent y avoir recours deux à trois fois par mois. Les consommateurs concernés ne sont que 14% à se faire livrer un burger et autres pizzas. Au final, près de la moitié des Français (48%) ont réduit la fréquence de leur commande par rapport à 2023. Ceux qui ont maintenu le télétravail adopté pendant la crise sanitaire sont-ils les plus enclins à avoir gardé cette habitude ? Pas nécessairement puisque parmi les 44% de Français travaillant chez eux, repérés par Gira Conseil, seulement 11% se font livrer leur déjeuner, ou optent pour la vente à emporter.

En mars dernier, le panéliste NielseniQ, avait indiqué que 31% de Français n'avaient jamais commandé de repas via une plateforme comme Deliveroo ou UberEats au mois de mars tandis que 17% n'en avaient tout simplement pas fait le choix pour ce mois-ci. Parmi les adeptes (52%), seuls 13% y avaient eu recours trois à cinq par semaine et seulement 4% de façon quotidienne. Côté budget, le ticket moyen mensuel s'élève à 75 euros, avec une dépense non négligeable à 72 euros pour les 18-34 ans.

Selon Gira Conseil, cette popularité en déclin s'inscrit surtout dans un contexte plus général en lien avec l'inflation, poussant les Français à revoir leurs arbitrages en matière de dépenses. 64% de Français déclarent en effet avoir réduit leur budget attribué aux sorties au restaurant. Cela concerne notamment les réservations du week-end et du soir (65%).