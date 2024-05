Decazeville. Les tout-petits montrent leur talent sur les agrés à Rodez

Première compétition et fortes émotions pour la section baby gym.

Le Gym-club de Rodez organisait le Challenge départemental de baby gym. Cet événement a rassemblé des jeunes gymnastes aveyronnais venus montrer leurs talents dans ce sport, dont ceux de la section de Gym Bassin.

La baby gym, discipline qui initie les tout-petits aux joies de la gymnastique, est non seulement une activité physique, mais aussi un moyen de développer la coordination, la souplesse, la motricité et la confiance en soi dès le plus jeune âge.

Ce challenge départemental a ainsi offert une plateforme unique pour ces jeunes athlètes afin de démontrer leur agilité, leur force et leur créativité devant un public enthousiaste. Une première occasion d’évoluer seul, à distance de leurs parents qui les accompagnent hebdomadairement dans toutes les séances d’entraînement.

La compétition a débuté tôt le matin, avec les gymnastes et leurs familles affluant vers le centre sportif de Rodez, rempli d’excitation et de détermination. Les équipes se sont préparées dans une ambiance enfantine, chacune aspirant à donner le meilleur d’elle-même sur les tapis de gymnastique.

Cet événement a également souligné une fois de plus l’importance de la baby gym dans le développement des enfants.

En plus de promouvoir la santé physique, la discipline et la persévérance, la baby gym favorise également des valeurs telles que le travail d’équipe, le respect et amorce aussi la gestion du stress.

Les gymnastes ont pu vivre des moments de fierté et d’accomplissement, renforçant ainsi leur estime de soi et leur motivation à poursuivre dans cette discipline.

En fin de matinée, alors que les médailles étaient remises à tous les participants, il était clair que le véritable triomphe résidait dans la participation de chacun. Le Challenge départemental de baby Gym à Rodez a été bien plus qu’un simple challenge ; il a été une célébration de la jeunesse, du talent et de la passion pour la gymnastique.

Et pour les jeunes gymnastes decazevillois, c’était le début d’un voyage excitant vers de nouvelles réalisations et de nouveaux défis dans ce sport dynamique et gratifiant.