Villefranche-de-Rouergue. Les U19 accèdent à la finale Occitanie face aux Ariégeois

Samedi à 15H30 à Rieumes au stade Marcel Billère, les U19 de l’Avenir XV vont clore leur saison en disputant la finale R3 Occitanie rugby à X contre Saint Girons Sporting Club.

Après les U16 en finale la saison dernière, c’est au tour des U19 de l’Avenir XV de humer le parfum si particulier des phases finales en disputant la finale R3 Occitanie contre les Ariégeois du Saint-Girons Sporting Club. Un voyage dans l’inconnu contre un adversaire inédit et inconnu. Ce club évolue en Fédérale 2 et a aligné deux équipes juniors tout au long de la saison : ce qui prouve la richesse de l’effectif dans cette catégorie d’âge. Peu importe, un match n’est jamais joué à l’avance et seul le terrain délivrera la vérité. Une finale ça se joue et ça se gagne. Souhaitons à ce groupe de copains de ramener le bouclier en Rouergue. Que le meilleur gagne !

Huitième de finale à Henri-Lagarde

Le groupe : Ahmed Matéo – Deboeuf Liam – Dupouy Mathis – Fabre Noa – Franques Louis – Gayral Ewen – Herrle Yoan – Imbert Roman – Jonquières Célian – Lasserre Lenny – Laurens Léo – Lavaur Johan – Legrand Aubin – Lohezic Ewenn – Massip Yann – Millet Morgan – Peren Edgar – Pupunat Kenji – Rabah Majewki Jules – Reygnier Guewen.

Éducateurs : Romain Boutonnet – responsable pôle jeunes : Pierre Marie Baeyert – soigneurs : Olivier Jonquières – Pascal Gaucher.

Dimanche, à 15 h, se disputera au stade Henri-Lagarde un huitième de finale du championnat de France Fédérale B, opposant le SO Millau à l’entente des quatre Cantons Bastides Haut Agenais Périgord (Lot-et-Garonne) qui regroupe les clubs de Villeréal, Castillonnés, Cancon et Montflanquin. En phase qualificative Millau a terminé deuxième de sa poule avec 16 victoires en 22 matches et les 4 Cantons 1er avec 17 victoires, 1 nul sur 22 matches. En seizième de finale, les Aveyronnais se sont imposés face au RC Riom sur le score de 23-12 et les Lot et Garonnais face à SC Leucate sur le score de 19-6.

A priori les débats semblent équilibrés et les spectateurs devraient assister à un match de qualité. Entrée : 6 €.