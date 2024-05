Rignac. Les Ulis à la rencontre du monde professionnel

Une loi de février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a introduit dans le code de l’éducation, le concept d’école inclusive et engage tous les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Pour cela, des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ont été créées : "C’est un dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré" explique-t-on du côté de l’Éducation nationale. Depuis la rentrée scolaire, le collège Georges Rouquier a ouvert une classe : "Les élèves de ce dispositif ont eu l’occasion de visiter la boulangerie-pâtisserie Segonds. Ils ont été chaleureusement accueillis par Sylvie et Sébastien qui leur ont présenté leur activité et les différents métiers de boulanger, pâtissier, chocolatier et la vente" a indiqué Valérie Cougoule, la coordonnatrice.

Des champs professionnels

Ainsi, les élèves ont pu poser des questions et trouver des réponses à leurs interrogations pour avancer sur le chemin ardu de l’orientation : "Ce fut une très belle découverte du monde de l’entreprise en lien avec le parcours avenir travaillé sur les quatre années de collège" a poursuivi la coordonnatrice.

L’accompagnement sur le dispositif de ces jeunes offre entre autres la découverte d’une grande diversité de champs professionnels pour dépasser les représentations initiales.

Les premiers stages proposés dès la 4e sont des stages de découverte d’un monde que l’élève méconnaît, mais qui leur permettra de se projeter en ayant conscience de la réalité du terrain : "Les élèves et moi-même remercions sincèrement Sylvie et Sébastien pour leur disponibilité et leur gentillesse", a conclu Valérie Cougoule.