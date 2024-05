Salles-la-Source. Michèle Aureillan ouvre la saison à la galerie Trame d’arts

La galerie Trame d’arts, située entre la mairie et la salle des fêtes du village, à proximité du musée départemental reprend ses expositions pour la saison 2024, à partir du 24 mai.

C’est Michèle Aureillan qui viendra présenter ses aquarelles et ses peintures à l’huile jusqu’au 9 juin.

Elles pourront être admirées les vendredis, samedis et dimanches de 14 heures à 18 h 30. Le vernissage de l’exposition, intitulée "L’univers de Michèle Aureillan", ouvert à tous, aura lieu le samedi 25 mai, à 18 heures. "Je suis native de Rodez mais j’ai eu une carrière professionnelle sur Bordeaux où j’ai donné des cours d’aquarelle et ai été sociétaire des Artistes indépendants d’Aquitaine. Revenue au "pays", je me consacre désormais totalement et avec bonheur à ma passion de toujours : la peinture", précise l’artiste.