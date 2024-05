Mur-de-Barrez. Musiques et sons au collège

Mardi 14 mai, le collège organisait un travail autour de la musique, l’aboutissement du projet "Pixel Aventure", porté par la communauté de communes tout au long de l’année et représenté par Clémence Couette, animatrice enfance, jeunesse et famille.

Animé par M. Gadet, musicien et illustrateur sonore, ce mardi portait sur la découverte du son, des procédés d’enregistrement ou encore des différents courants musicaux… L’étude de l’illustration sonore des jeux vidéo que les élèves connaissent et le développement de l’intelligence artificielle ont été étudiés pour le bonheur de tous. Rendez-vous est donné le 25 mai au public en après-midi et soirée au gymnase de pour une exposition ludique.