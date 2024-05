Trémouilles. Premier plateau à l’école des quilles

Du bleu, du rouge, de l’orange ont apporté des couleurs au quillodrome lors du premier plateau des écoles de quilles ce vendredi 10 mai. De par les tee-shirts portés par les jeunes de 8 à 11 ans de chaque club : Lestrade-et-Thouels, Ségur et Trémouilles qui se sont affrontés sur les terrains de 18 heures à 19 h 30. Une compétition sérieuse bien encadrée par leurs éducateurs et encouragée par leurs familles et amis attentifs aux différents scores. Si le plaisir de jouer est présent, tomber les quilles et lancer la boule semble un exercice très important car l’enjeu de se retrouver en équipe le 22 juin à Lunel et en individuel le 29 juin à Rodez est un objectif pour tous.

Mais il reste encore trois séances avec la finale le 7 juin et ses podiums définitifs.