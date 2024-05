Villecomtal. Quand les artistes locaux s’exposent

Le 11 mai, la médiathèque a fait honneur à des peintres de Villecomtal et du secteur. Le club de peinture du Foyer rural qui se réunit une fois par semaine pendant 3 heures dans la salle la plus haute de la maison paroissiale, inaugurait son exposition annuelle.

Plus de trente tableaux illuminaient les murs de la médiathèque. Après leur découverte par les participants accueillis par Lionel, les peintres ont présenté leurs œuvres qui ont été complétées par des explications techniques données par les uns et les autres, André et des "outils" de peinture. Claire a expliqué sa technique de peinture sur laine feutrée. Layne a fait part de ses débuts en peinture et plus particulièrement un cheval très beau dans son élan tout en longueur, Monique a partagé sa grande compétence sur les diverses peintures utilisables et méthodes de réalisation. Marie-France et Dimitri ont fait part de leurs sentiments face à la présentation de leurs tableaux et à leur conception de l’art de peindre. Absents, Anne Marie Triadou n’a pas pu présenter les encadrements qu’elle réalise et Christian, ses tableaux.

C’est autour du verre de l’amitié et de gâteries, plus particulièrement sous la houlette de Thérèse, que se sont poursuivis les échanges entre les amateurs de peinture.

L’exposition est visible jusqu’au 25 mai les mardis de 14 h à 16 h, les mercredis de 16 h à 19 h, les samedis de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.