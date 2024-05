Espalion. Résultats décevants aux championnats départementaux

Les derniers championnats départementaux sont terminés et le bilan est plutôt décevant pour les licenciés du district de pétanque.

Les terrains goudronnés de Réquista viennent d’accueillir les finales départementales en triplette mixte, doublette et tête-à-tête féminin. A ce jour, les joueurs du district qui comptaient parmi les favoris dans plusieurs épreuves, n’ont obtenu aucun titre. Ils ont disputé deux finales et ont obtenu plusieurs places d’honneur, mais on pouvait espérer mieux.

Triplette mixte

Cette finale départementale avait bien débuté, avec cinq équipes sorties de poule sur neuf présentes. Elles ont ensuite réalisé des résultats honorables, mais inférieurs à ce qu’on pouvait espérer. Michèle, Christian et Yoan Auguy (Saint-Côme-d’Olt) ont perdu contre Marielle Nicouleau (Saint-Sernin). Séverine Besombes, Thibaut Bories, Florian Valette (Espalion) ont gagné contre Corinne Salesses (Quatre- Saisons) puis ont été éliminés par Romane Malgouyres (Espalion); Marie-Christine Pétrocelli, Grégory Garcia, Nicolas Jamin (Espalion) se sont imposés contre Enora Bernié (Sébazac) avant de s’incliner contre Nathalie Claveras (Rieupeyroux).

Romane Malgouyres, Dorian Théry, Samuel Santos (Espalion), vainqueurs d’Isabelle Adrian (Flavin), Séverine Besombes (Espalion), Corinne Chaptal (Quatre-Saisons) ont baissé pavillon en huitième de finale contre Laure-Legrelle-Védrines (Rieupeyroux).

Angélique Bonnefoy, Nourrédine Touili, Fabien Tourteau (Espalion) ont gagné contre Marie-France Barguès (Saint-Affrique), Christelle Sauzeau (Villefranche), Virginie Jourda (Onet Village), Nathalie Hilaire (Laissac) et ont perdu en quart de finale contre Nelly Carcélès (Olemps).

Doublette

Trois équipes sur six sont sorties de poule. Philippe Solignac, Jean-philippe Marcillac (Saint-Geniez-d’Olt) ont perdu contre Mickaël Raynal (Flavin).

Thibaut Bories, Florian Valette (Espalion) ont battu Djino Bauer (Saint-Sernin) et se sont inclinés contre Michel Roualdès (Quatre-Saisons). Samuel Santos, Dorian Théry (Espalion) se sont imposés contre Didier Daulhac (Le Gua), Florian Comayras (Broquiès) et ont perdu en quart de finale contre Damien Gayraud (Saint-Jean et Saint-Paul).

Tête-à-tête féminin

Deux joueuses sont sorties de poule. Romane Malgouyres (Espalion) a perdu contre Aurélie Martins (Montbazens). Marie-Christine Pétrocelli (Espalion) a éliminé Christelle Sauzeau (Villefranche), Mathilde Poilpré (Flavin) et s’est inclinée en huitièmes de finale contre Nathalie Arlabosse (La Primaube).

La doublette Théry-Santos s’est inclinée en quart de finale du championnat départemental.