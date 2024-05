Rodez : en place pour le 3e forum du développement durable du lycée Monteil, jeudi soir et vendredi

Cette année, c’est à la salle des fêtes de Rodez que se déroulera cette nouvelle édition de ce forum mis sur pied par le lycée Monteil.

Le forum du développement durable pousse les murs. Organisé par le lycée Monteil avec le comité de pilotage EDD de la Direction académique et la complicité de la MGEN, non seulement il se délocalise à la salle des fêtes, mais se déroule également en deux temps. De quoi souligner la volonté de cet établissement ruthénois de s’inscrire dans une démarche active plus que jamais d’actualité. Et de monter en puissance dans ce registre !

Avec le météorologue Francis Morisset....

Dès ce jeudi, à 20 h, à la salle des fêtes, aura lieu un premier temps fort avec la conférence sur le réchauffement climatique qui sera donnée par Francis Morisset. Climatologue et météorologue à Météo France, il présentera notamment les résultats des calculs issus du 6e rapport (2021/2022) du GIEC, Groupe Intergouvernemental d’experts de l’Évolution du Climat (des milliers de chercheurs scientifiques venant des 195 pays dépendant de l’ONU), autour la moyenne de tous les temps établie sur plusieurs décennies sur une zone géographique déterminée. De quoi donner du poids aux réflexions sur les évolutions climatiques et envisager l’attitude à avoir dans un échange avec la salle.

... et la chercheuse Margot Bador

Le lendemain, toujours à la salle des fêtes, place au forum à proprement parler. Un forum qui poursuit les objectifs de valorisation des travaux de chaque établissement (école, collège, lycée) engagé dans une démarche de développement durable. Qui mettra en lumière l’engagement des éco-délégués, des élus dans les conseils de vie collégiens ou lycéennes. Qui invitera les établissements à poursuivre la démarche E3D (démarche de développement durable) ou à s’y engager. "Ce sont d’ailleurs des éco-délégués du lycée, avec l’appui d’enseignants bien évidemment, qui œuvrent à l’organisation de ce salon", précise Bruno Ginisty, une des chevilles ouvrières avec Sandrine Gayrard, de ce rendez-vous.

Lors de cette journée, des stands seront tenus par ces élèves et par des partenaires institutionnels et associatifs pour des thématiques ancrées autour des objectifs du développement durable définis par l’ONU. Des temps de rencontres entre les éco-délégués seront également au programme. Un programme rythmé par la présence de Margot Bador, chercheuse en climatologie au CNRS. À 11 h et 14 h, elle donnera en effet une conférence. Spécialiste de la modélisation du climat et de son changement global, membre du Laboratoire Climat, environnement, couplages et incertitudes – CECI (CNRS-Cerfacs), cette spécialiste en climatologie sera à même d’échanger avec le public et les scolaires.

De beaux temps forts en perspective pour cette troisième édition du forum du développement durable, pour lequel l’ensemble des collèges du département ont été invités. L’an passé, 500 d’entre eux avaient fait le déplacement.