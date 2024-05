Rodez : la mise en place de la gratuité se précise pour le réseau Agglobus

L’accès au réseau de transport en commun du Grand Rodez, Agglobus, devrait être gratuit pour tous à partir du 1er janvier 2025.

C’était l’une des promesses électorales de Christian Teyssèdre lors des élections municipales de 2020. Mettre en place la gratuité pour tous, sur l’ensemble du réseau Agglobus. Sans que cette mesure n’ait été pour l’heure définitivement adoptée, ce mardi 14 mai, le conseil d’agglomération de Rodez a adopté une délibération allant en ce sens.

À partir du 1er juin 2024, le prix de l’abonnement annuel sera réduit de moitié, afin de préparer la mise en place de la gratuité. Une décision qui interroge du côté de l’opposition, c’est en tout cas le cas de Serge Julien, élu du groupe Rodez ensemble autrement. "Je me suis toujours opposé à cette idée. Comme vous l’aviez dit au sujet de l’eau pour la mise en place de la tarification sociale, la gratuité n’existe pas." Celui-ci, craignant également que ce paramètre "déresponsabilise les usagers qui n’auront plus la notion du service rendu".

Objectif : augmenter la fréquentation de 25 %

Pour la majorité, c’est l’occasion de s’appuyer sur un exemple de collectivité ayant mis en place cette mesure, la Métropole de Montpellier. "La fréquentation y a augmenté de 25 %, c’est exactement l’objectif que nous nous sommes fixé à Rodez", répond Christian Teyssèdre, président de l’Agglo, enthousiaste.

Il poursuit : "Depuis 10 ans, la fréquentation reste stable, entre 1,8 et 2 millions de passagers par an. Alors qu’en 2009, lorsque nous avions réduit le prix du ticket, elle avait fortement augmenté, preuve que le coût à une incidence à ce sujet." Le maire de Rodez s’appuie également sur un argument écologiste. "C’est bon socialement, mais également pour le climat. L’objectif, c’est que le plus grand nombre prenne le bus et que la pollution baisse."

Pour Serge Julien, ce raisonnement ne peut tenir que s’il est accompagné d’un renforcement de l’offre. "Sans ça, il s’agit uniquement d’une mesure électoraliste, ce que je n’ose pas croire !" "La cadence des bus sera augmentée sur le réseau de manière considérable, notamment aux heures de pointe", assure Christian Teyssèdre. Un choix politique, notamment expliqué par la faible part que représentent actuellement les recettes d’Agglobus, alors que le réseau est payant. D’après la collectivité, elles sont de l’ordre de 5 %. "Quand il y a une bonne gestion, c’est normal d’en faire profiter à nos concitoyens, se félicite-t-il. Je pense que les gens vont apprécier." En attendant que cette mesure soit officiellement adoptée.