Rodez : l’installation des gens du voyage au Trauc fait grincer des dents les élus

Depuis le dimanche 5 mai, des gens du voyage et leurs 118 caravanes se sont installés au Trauc, sans autorisation. De quoi nourrir le débat en conseil d’agglomération.

"Ils devaient partir dimanche, nous constatons qu’ils sont toujours là." L’installation des gens du voyage au Trauc provoque des remous au sein même du conseil d’agglomération ce mardi. Et comme le montrent les dires de Christian Teyssèdre, maire de Rodez et président de l’Agglo, ce sujet s’est invité malgré lui à l’ordre du jour. Avec toujours en arrière-plan l’annulation du tournoi de tir à l’arc qui devait être organisé par les archers ruthénois dimanche. Ce qui n’a pu être fait en raison du lieu d’implantation des 118 caravanes, situées là où devait se dérouler l’événement.

C’est le conseiller communautaire d’opposition Serge Julien, qui a profité d’une révision du tarif des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, pour mettre le sujet sur la table. "C’est un sujet récurrent dans notre pays… La question c’est : est-ce que des recours seront engagés pour demander réparation ? Comment faire pour que cette situation ne se reproduise pas ? Et une compensation est-elle prévue pour le club de tir à l’arc ?"

Selon l’Agglo, dans cette situation, il est difficile d’agir et de rétablir la situation. "Dans ce pays, faire respecter le droit, cela dépend avant tout de l’État, pas des collectivités, répond Christian Teyssèdre. Des plaintes, on en a déposé pendant des années, elles n’ont jamais été instruites !" Ainsi, aucune action ne sera intentée en justice cette fois-ci.

"Ils ne respectent même pas la parole donnée"

Sur le territoire de l’agglomération, une aire d’accueil est prévue pour ce genre de situation du côté d’Arsac, "mais on connaît le penchant qu’ils ont pour le Trauc", déplore Christian Teyssèdre. Les élus reprochent également à cette communauté, en transit avant de rejoindre le traditionnel pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, de s’être branchée à l’eau et l’électricité. "Ils ne respectent même pas la parole donnée. Ils devaient partir dimanche, et ils sont toujours là", constate l’édile.

Hier, le campement était toujours présent. Quand, ces derniers jours, une installation d’une trentaine d’attelages a aussi été constatée à côté du Buffalo grill d’Onet-le-Château. Comment faire pour que cette situation ne se reproduise plus ? "On va agrandir l’aire d’Arsac", selon Christian Teyssèdre.

Des travaux seront prochainement menés par la collectivité pour augmenter sa capacité, et lui permettre d’accueillir 200 véhicules. Car ces derniers jours, cette zone était déjà occupée par quelques caravanes. Coût de l’opération, 800 000 €. "Ensuite, on fermera le site du Trauc. Nous construirons deux terrains synthétiques pour 2,5 millions d’euros, il faudra les protéger." Avec en ligne de mire, le probable déménagement du Rodez Aveyron football de Vabre, vers ce site du Trauc.