SERIE. Les Jeux olympiques et l’Aveyron : Gilles Bertrand, des clichés en guise de relais

Le Millavois, qui a participé à créer un grand nombre de courses dans le département, dont les Templiers, a couvert six Jeux olympiques en tant que photographe et journaliste, de 1992 à 2012.

Accrochée aux grilles de la mairie de Millau depuis une paire de semaines, une toile aux couleurs sombres est illuminée par l’incandescence de la flamme olympique. Non pas la torche qui a fait étape dans le Sud-Aveyron lundi 13 mai, même si toutes deux ont pris leur source à Olympie. Ce bouquet flamboyant qui couronne l’affiche de l’exposition photographique de Gilles Bertrand (lire ci-dessous) est celui qui brillait sur les hauteurs du stade de Pékin, pendant les Jeux olympiques de 2008. Une des six olympiades qu’a capturée le journaliste-photographe millavois.

Au premier plan "l’athlète (l’Américaine Sanya Richards, championne olympique du 4x400 mètres cette année-là) est oppressée par le gigantisme du stade, noyée. Et derrière, il y a la flamme, symbole des ambitions mais qui peut aussi brûler les athlètes", décrit Bertrand. "Mais il manque trois ou quatre millimètres pour que l’athlète et la flamme soient alignés", ajoute-t-il en se remémorant la prise de vue du cliché. La technique, la scénographie, la démesure… Autant d’éléments qui ont guidé l’objectif de ce reporter passionné d’athlétisme sur la piste des JO.

"Il ne faut pas se laisser impressionner par le gigantisme"

C’est en 1992, à l’occasion des Jeux de Barcelone, que Gilles Bertrand a passé autour de son cou sa première accréditation olympique. Trois ans plus tôt, le Millavois cocréait avec sa compagne Odile Baudrier le magazine VO2, spécialisé dans le marathon, l’athlétisme et le cross-country. "Nous avions la vocation d’être présents sur tous les événements mondiaux", souligne-t-il. Et quand il se replonge dans l’océan de souvenirs qu’il a ramené de ses voyages, aussi dense que ses archives photographiques, la première chose que les Jeux lui inspirent c’est : "Le gigantisme." Il continue : "Et il ne faut pas se laisser impressionner par ce gigantisme, par l’ambiance. Il faut rester placide et avoir un planning établi."

Et en plus de l’atmosphère ardente, celui qui se décrit comme un autodidacte se souvient des problématiques techniques avec lesquelles il a dû composer. "Les paramètres techniques me reviennent en tête. Quand je débute aux JO, c’est en argentique. Et à cette époque, l’éclairage des stades était loin d’être aussi bon que maintenant. Il fallait apprendre à maîtriser ce genre de lumière."

Au fil des olympiades, en passant par Atlanta (1996), Sydney (2000), Athènes (2004), Pékin (2008) et Londres (2012), le Sud-Aveyronnais a dompté les moments décisifs qui rendent les mains moites, a joué des coudes et s’est faufilé dans les coulisses pour figer des instants, dans sa mémoire comme sur pellicule. A l’image de la fois où il s’est glissé dans le press-truck du marathon d’Athènes pour suivre la course dans l’équivalent d’un carré VIP pour les photographes. Ou quand il a immortalisé Usain Bolt le prenant en photo avec le boîtier d’un collègue photographe sur la piste de Londres.

C’est d’ailleurs en terre anglaise que Gilles Bertrand a décidé de fermer le chapitre JO. Avec Odile Baudrier, ils ont vendu VO2 pour "aller vers d’autres horizons". Mais en permettant aux yeux curieux, amateurs de sport ou non, de voir les Jeux à travers son objectif, le Millavois leur passe le relais. Et même le flambeau.