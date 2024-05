Onet-le-Château. Tous à la Penchoterie ce lundi !

Ce lundi 20 mai de 10 h à 18 h, a lieu, à la Penchoterie, une vente organisée par des auto entrepreneurs qui se sont regroupés pour montrer et vendre leurs créations et/ou les produits de leurs enseignes. Ainsi, vous pourrez trouver des créations artisanales personnalisées, des collections de bijoux, des parfums hommes et femmes, du prêt à porter féminin, des produits écolo pour le corps et la maison, et des cookies et autres délicieux cupcakes. En fait, de très nombreuses idées cadeaux, sur un même lieu, pour la fête des mères ou la fête des pères, pour les personnes que vous aimez ou tout simplement pour vous faire plaisir ! Et comme les organisateurs sont aussi des parents d’enfants scolarisés à l’école Sainte-Bernadette, ils ont eu l’idée de proposer à l’APEL d’ouvrir une buvette, dont le bénéfice reviendra à l’école. Voilà donc deux bonnes raisons d’aller jusqu’à la Penchoterie, ce lundi !