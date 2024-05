Castanet. Un city stade en construction à Lardeyrolles

Grâce au soutien financier de l’Agence nationale du sport, du Département, de la Région, un nouvel équipement sportif voit le jour sur la commune de Castanet à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques 2024 : un city stade !

Dans le cadre du développement de la politique sportive et de loisirs, la municipalité souhaitait offrir un espace de loisirs à l’ensemble des habitants, qu’ils soient sportifs ou non, au travers de la construction d’un city stade sur la commune. Cet équipement extérieur vient répondre aux besoins émergents des habitants, et permettra de compléter une offre de services pour les associations mais aussi l’école du village. "L’objectif est de mettre à disposition un espace de loisirs libre d’accès et en auto-gestion dans lequel les enfants, jeunes, et adultes pourront s’adonner à la pratique d’une activité sportive, c’est un équipement à la fois important pour la mixité, la cohésion sociale, ainsi que pour le bien vivre ensemble, mais aussi le maintien des échanges intergénérationnels, élément primordial pour nos petites communes", souligne Jean-Marc Fabre, maire de la commune.