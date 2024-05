Decazeville. Un concours de pêche réservé aux jeunes

Les AAPPMA de Firmi et Decazeville s’unissent pour proposer un concours de pêche le samedi 25 mai, au bassin de la Forézie, qui est réservé aux jeunes. C’est gratuit. Ainsi, les sociétés de pêche cherchent à initier les jeunes à la pratique et aux joies de la pêche, le concours apportant un côté ludique.

Déroulement de l’après-midi : 13 h 30, inscriptions ; de 14 heures à 15 h 30, pêche dans le bassin. Un goûter sera offert plus une récompense à tous les participants. Les pêcheurs doivent être autonomes, il est souhaitable de vous munir de votre matériel, (l’amorce et l’appât sont fournis). Notez que la carte de pêche est obligatoire (7 euros moins de 12 ans et 25 euros de 12 à 18 ans).

Pour tout renseignement : 07 85 15 40 32.