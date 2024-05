Un nouveau prix littéraire pour récompenser les romans sur l’urgence climatique

(ETX Daily Up) - Cela fait des années que les romanciers imaginaient les conséquences du dérèglement climatique. Si ce phénomène ne date pas d’hier, un nouveau prix littéraire sera lancé en juin pour récompenser leurs efforts et les encourager à explorer davantage ce thème dans leurs œuvres de fiction.

Cette récompense littéraire porte le nom de Climate Fiction Prize. Elle sera inaugurée le 2 juin dans le cadre du Hay Festival of Literature & Arts, qui se déroule à Hay-on-Wye au Pays de Galles. Cet événement annuel réunit des personnalités du monde de l'art, de la littérature, de la science, de la politique, de la musique et de la comédie pour "célébrer et inspirer des opinions, des perspectives et des points de vue différents", comme on peut le lire sur son site.

Le Climate Fiction Prize poursuit un but similaire. Il entend "mettre en lumière le nombre grandissant de récits audacieux, passionnants, nuancés et très actuels sur le climat" que l'on trouve dans les rayons des librairies.

Car les désordres écologiques sont devenus une véritable thématique littéraire. Depuis les années 1970, un grand nombre d’auteurs de science-fiction ont imaginé des mondes dystopiques ou post-apocalyptiques, dans lesquels des héros essaient tant bien que mal de survivre à l’effondrement climatique. Le journaliste américain Dan Bloom a inventé le terme "climate fiction" ("fiction climatique", en français) en 2011, pour désigner ce sous-genre de la science-fiction.

Les organisateurs du Climate Fiction Prize espèrent que ce prix littéraire inaugurera une nouvelle ère de romans relevant de la fiction climatique, tout en aidant les lecteurs à prendre conscience de la gravité des enjeux climatiques. "En tant que société vivant une période de profonde transformation, nous avons besoin d'œuvres littéraires qui reflètent cette époque, qui évoquent à la fois le sentiment de terreur que nous ressentons déjà et ce qui en résulte ; mais aussi les changements qui se produisent actuellement dans la vraie vie, dans les rues, dans les tribunaux et au sein des organisations qui créent les aliments, l'énergie et les logements durables de l'avenir. La fiction climatique est l'occasion de mettre en lumière tous les gens qui s'unissent et se mobilisent pour faire changer les choses, mais dont l'histoire n'a pas encore été racontée", a déclaré Tori Tsui, autrice et membre du jury du Climate Fiction Prize, dans un éditorial publié dans le magazine New Scientist.

L’écrivain Nicola Chester fait également partie du jury du Climate Fiction Prize, tout comme Lucy Stone, fondatrice de l’organisation Climate Spring, et Andy Fryers, directeur du développement durable du Hay festival. La journaliste et essayiste Madeleine Bunting en est la présidente.

Le premier lauréat du Climate Fiction Prize sera annoncé au printemps 2025, selon les informations du magazine spécialisé The Bookseller. Il recevra la somme de 10.000 livres sterling (environ 11. 650 euros).