Brommat. Une belle randonnée de printemps pour 136 enduristes sur le Carladez et la Viadène

Samedi 11 mai, le Moto-club du Carladez a organisé sa randonnée de printemps. Le beau temps étant au rendez-vous, ce sont 136 enduristes venus d’Occitanie, d’Auvergne Rhône-Alpes mais aussi de bien plus loin qui se sont retrouvés sur le site de Pleau-Brommat.

Le circuit a été élaboré avec la préfecture et dans le respect de l’environnement. Après les vérifications techniques et administratives, les participants au cours du briefing ont été attentifs aux règles de sécurité et du respect de la nature. Le matin, le circuit conduisait les motards sur les chemins du Carladez et de la Viadène avec un passage sur le barrage de Sarrans, la traversée du charmant village d’Orlhaguet et un cheminement dans la vallée de la Truyère avant de remonter vers Lacroix-Barrez où les "montures" ont pu souffler pendant que leurs cavaliers se sustentaient autour d’un repas servi par "La coulée des saveurs". Après la pause réparatrice, cap sur Manhaval et sa chapelle au riche passé avant de rejoindre Murols, Couesque-Basse puis de remonter vers Saint-Hippolyte, La Capelle, Mayrinhac et de rallier le point de départ.

La journée se terminait autour d’un repas préparé par la maison Raulhac qui réunissait organisateurs et concurrents dans une joyeuse ambiance.