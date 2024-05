Luc-la-Primaube. Une journée du "recampament" qui a ravi 300 élèves bilingues

Mardi, a eu lieu la journée du "recampament" (rassemblement) qui regroupait 300 élèves bilingues de cycle 1 et 2. Cette journée était organisée par les conseillers pédagogiques Occitan, la mairie de Luc-la-Primaube et l’école Jean-Boudou de La Primaube. Les élèves se sont réunis dans les différentes salles de l’espace Saint-Exupéry pour participer à différents ateliers de danse, de sports et de contes autour de la "lenga nostra" proposés par les enseignants des écoles Cambon de Rodez (Rodès), Baraqueville (La Barraca), Marcillac (Marcilhac), Espalion (Espaliu) et Jean Boudou de La Primaube (La Primauba). Une belle matinée qui s’est poursuivie par des danses apprises en amont dans les écoles. Le point d’orgue de cette journée a été un spectacle proposé par Yves Durand qui leur a conté "L’enfant polit" (français-occitan). Ce conte nous parle des êtres mystérieux du pays de sous la terre. Il nous dit aussi, comment depuis ce jour le Drac et ses enfants, les petits Dracs, errent sur la terre et font peur aux enfants. Une magnifique journée, malgré un temps pluvieux, qui a ravi tout le monde.

A tornar far, l’an que ven !