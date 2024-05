USA: le défilé de Victoria's Secret revient, 5 ans après la dernière édition

(AFP) - La marque de lingerie américaine Victoria's Secret a annoncé mercredi le retour à l'automne de son défilé annuel, supprimé en 2019 sur fond de ventes en berne et de baisse d'audience pour cet événement auquel participaient certains des mannequins les plus en vue.

C'est par une vidéo postée sur Instagram que le groupe annonce: "Le défilé est de retour à l'automne", sans donner de précision sur la date, le lieu ni les mannequins attendus.

"Nous avons lu les commentaires et nous vous avons entendus. Le défilé Victoria's Secret revient et illustrera ce que nous sommes aujourd'hui, plus tout ce que vous connaissez et adorez -le glamour, le podium, les ailes, le spectacle musical, et davantage", a ajouté le groupe, faisant référence aux "anges" --surnom de ses mannequins, qui défilaient avec des ailes géantes dans le dos.

Le groupe a affirmé à l'AFP que ce défilé "offrira à nos clients exactement ce qu'ils demandaient (...) avec une optique moderne et puissante reflétant ce que nous sommes aujourd'hui".

"Nous sommes ravis de partager cet automne un événement de cette marque emblématique, guidé par les femmes", a-t-il relevé.

Il avait annoncé en novembre 2019 l'annulation de ce spectacle, jugé sexiste et en décalage avec le mouvement #MeToo, dont la dernière édition remontait à 2018.

Ce défilé, créé en 1995, était suivi dans le monde entier par des millions de téléspectateurs mais leur nombre s'était amenuisé au fil des ans. En 2014, il avait attiré 9 millions d'Américains devant leurs écrans, ils n'étaient plus que 3,3 millions en 2018.

Des mannequins célèbres comme Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Cara Delevingne ou Naomi Campbell ont défilé pour la marque et faire partie des "anges" garantissait aux modèles une certaine célébrité.

Taylor Swift, Kanye West, Rihanna ou encore Bruno Mars se sont produits lors de défilés.

La marque était détenue par le groupe L Brands, qui s'est scindé pour créer deux entreprises indépendantes.

Victoria's Secret & Co --qui réunit la marque éponyme, Pink, la griffe destinée aux jeunes femmes et les produits de beauté Victoria's Secret Beauty--, a fait son entrée à la Bourse de New York le 3 août 2021.

La marque avait aussi souffert d'être associée à l'affaire du financier new-yorkais Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en août 2019 après avoir été inculpé de multiples agressions sexuelles sur des mineures, pendant de nombreuses années.

Jeffrey Epstein fut longtemps proche de Leslie Wexner, patron de L Brands qui avait contribué à l'introduire dans le milieu de la jetset et aux défilés Victoria's Secret.

En 2023, Victoria's Secret a réalisé un chiffre d'affaires de 6,12 milliards de dollars, en repli de 2,6% sur un an, et un bénéfice net de 181 millions de dollars, contre 173 millions un an plus tôt.

Le groupe disposait en fin d'année de plus de 1.300 boutiques dans le monde.

Vers 17H40 GMT, son action reculait de 2,17%.