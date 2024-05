Onet-le-Château. A cappella, Juan a enchanté les résidents

Même à l’Ehpad de La Rossignole, les plans B existent et heureusement ! Car un empêchement de dernière minute a contraint Antoine du Conservatoire, à reporter son spectacle de musique traditionnelle, prévu initialement ce jeudi.

Au lieu de musique traditionnelle ce fut un joli moment de musique, enfin de chant A cappella, qui a fait voyager les résidents du côté de la péninsule ibérique.

Proposé au "pied levé" par Juan (qui est aussi animateur dans la structure) et même sans guitare, qui est souvent sa compagne de route, il a égrainé en espagnol plusieurs chansons. Certaines, les plus connues, ont été reprises par les résidents (mais en français !) dans un moment de connivence et de partage impromptu, mais oh combien apprécié et que tous ont copieusement applaudi, avant de partager le traditionnel goûter.