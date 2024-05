Animations : concerts, marchés, expositions, vernissages… voici nos idées de sorties en Aveyron, ce week-end

Centre Presse Aveyron livre ses idées de sorties pour ces vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai aux quatre coins du département.

Vendredi 17 mai

Bouillac. Exposition de 40 artistes. Jusqu’au lundi 20, à la Grange.

Laguiole. Exposition de peinture. Jusqu’au 27 à l’office de tourisme.

Lunac. Marché gourmand des producteurs locaux animé par Red Line. à 19 h 30. place de l’église.

Montpeyroux. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac. Jusqu’au 31 août. sur la Grand rue et la rue de l’église. Projection "Black to black". à 20 h 30. à la salle Bernard-Tavernier.

Olemps. Vernissage de "L’expo idéale". De 18 h à 20 h, à la médiathèque.

Rignac. Spectacle "Ma distinction", à 21 h, à l’espace André Jarlan.

Rodez. Concert avec "Le Duo du Lac Rouge", à 20 h 30, à la Menuiserie. Soirée crash test (Cédric Augé, Forest Beast, Rekza et Daren et OV), à 21 h, au Club.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Terre en ciel" de Bernadette Robert, dessins au pastel. Jusqu’au dimanche 26, à la maison de l’Aubrac.

Saint-Geniez-d’Olt. Exposition « Parole de tango ». Jusqu’au samedi 18, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à l’office de tourisme. Festival tango, présentation des Maestros et pot d accueil, à 18 h30. à la mairie. Projection de "Borgo", à 20h30, au cinéma.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Exposition "Figures de vol". Jusqu’au dimanche 19. à la médiathèque.

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé. Jusqu’au vendredi 31. à la médiathèque Jean Boudou.

Samedi 18 mai

Agen-d’Aveyron. Exposition photo "La faune occitane". Du samedi 18 au dimanche 19, de 14 h à 18 h. au Moulin du Bouyssou.

Bouillac. Exposition de 40 artistes. Jusqu’au lundi 20. à la Grange.

Cassuéjouls. Concert avec le groupe Astral Bakers.

Castelnau-de-Mandailles. Concert avec Philippe Viala, à 20 h 30. à l’église du Cambon.

Entraygues-sur-Truyère. Troc aux plantes, graines, pots, outils de jardinage, échange de savoir, à 14 h, au Centre social.

Laguiole. Exposition de peinture. Jusqu’au 27 à l’office de tourisme. Course à pied, la Transhumance Classic, à 16 h 30. à la station de ski.

Lunac. Apéro grillage animé par la bande à Bonosuivi de Duo à 2 et No Réso, à 19 h 30. Course de caisse à savon, à 16 h 30.

Maleville. Répounchounado animé par Véronique Pomiès. Repas sur réservation, à 21 h, au Mauron.

Marcillac-Vallon. Fête la Saint-Bourrou. Apéro bandas avec l’Harmonie de Marcillac, la Diane Rouergate, etc., à 19 h 30. Concours de pétanque, à 14 h, à Kervallon.

Le Monastère. Mini raid sportif organisé par l’Agas. à 13 h 30.

Montbazens. Soirée mai en musique avec les groupes Flasback et Robertson’s. Possibilité de restauration sur place. à 19 h.

Saint-Geniez-d’Olt. Exposition "Parole de tango". Jusqu’au samedi 18, de 9 h à 12 h, et de 14 h à 17 h30, à l’office tourisme.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Exposition "Figures de vol". Jusqu’au dimanche 19, à la médiathèque.

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé. Jusqu’au vendredi 31. à la médiathèque Jean Boudou.

Dimanche 19 mai

Agen-d’Aveyron. Exposition photo "La faune occitane". Jusqu’au dimanche 19, de 14 h à 18 h, au Moulin du Bouyssou.

Castelnau-de-Mandailles. Concert avec La Beluga, à 10 heures, en l’église de Cambon.

Bouillac. Exposition de 40 artistes. Jusqu’au lundi 20, à la Grange.

Laguiole. Exposition de peinture. Jusqu’au lundi 27, à l’office de tourisme.

Marcillac-Vallon. Fête de la Saint-Bourrou.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade". Jusqu’au samedi 31 août. sur la Grand rue et la rue de l’église.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Terre en ciel" de Bernadette Robert, dessins au pastel. Jusqu’au dimanche 26, à la maison de l’Aubrac.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Exposition "Figures de vol". Jusqu’au dimanche 19, à la médiathèque.

La Salvetat-Peyralès. Exposition de créations à base de papier découpé. Jusqu’au vendredi 31, à la médiathèque Jean Boudou.