Espalion. Art et IA : une expo et des conférences captivantes

Du 18 avril au 12 mai, l’imaginarium (FabLab) a accueilli une exposition exceptionnelle, mettant en lumière les œuvres réalisées avec l’Intelligence Artificielle (IA) par Ricky, un artiste numérique passionné et visionnaire.

Artiste numérique à la pointe de la technologie, Ricky a exploré de nombreux domaines graphiques grâce à l’informatique. Il a su fusionner la technologie et la créativité pour donner vie à des œuvres uniques et fascinantes. L’exposition, qui regroupait une centaine d’œuvres, a immergé le public dans un univers en constante évolution, où l’IA et la créativité se rencontrent et se nourrissent mutuellement.

Des thèmes variés et inspirants

Parmi les thèmes abordés par Ricky, on retrouvait "L’Hommage aux Grands Maîtres", une série étonnante sur le piano, inspirée par le génie des grands artistes. Les "Spirales d’Archimède" étaient également explorées par l’artiste, qui a transformé ces formes mathématiques fascinantes en compositions visuelles envoûtantes.

Dans ses "Pêcheurs de Lumière", il a capturé la magie de la lumière, jouant avec les ombres et les reflets pour créer des œuvres d’une grande poésie. Les "Gommettes" deviennent sous la main de Ricky des motifs complexes et ludiques, mêlant abstraction et réalisme. Il a également exploré l’art de l’écriture avec ses créations calligraphiques, fusionnant tradition et modernité pour donner naissance à des œuvres d’une grande originalité. Enfin, les "Mosaïques", réalisées grâce à son logiciel "Mosaïc", ont émerveillé le public par leur richesse et leur complexité. Explorer les enjeux de l’IA En plus de l’exposition, deux conférences ont eu lieu les 7 et 11 mai, sur le thème "L’IA au Cœur des Débats". Devant une trentaine de personnes, Ricky a abordé des sujets tels que l’IA et l’Éducation, l’IA dans les Entreprises, et l’IA et le commerce de proximité. Ces conférences, loin d’être de simples exposés magistraux, ont été un véritable lieu d’échange et de partage, où les participants ont pu poser leurs questions, débattre et partager leurs expériences. Elles ont offert un espace privilégié pour explorer les multiples facettes de l’intelligence artificielle, et pour réfléchir ensemble aux enjeux et aux opportunités qu’elle représente pour notre société.

Repenser notre rapport à la technologie et à la créativité

L’exposition et les conférences de Ricky ont été une véritable bouffée d’air frais, une invitation à repenser notre rapport à la technologie et à la créativité, et à imaginer ensemble les possibilités infinies offertes par l’intelligence artificielle.