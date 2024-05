Laissac-Sévérac l'Église. Camille de Peretti, lauréate du prix Maison de la presse 2024

Dernièrement, le libraire, Jérôme Prat, accompagné d’une de ses collaboratrices, Anne-Marie, s’est rendu à Paris afin de participer à la délibération du Prix Maison de la Presse 2024. C’est en compagnie d’Agnès Martin-Lugand, présidente du jury, des organisateurs du prix et d’une vingtaine de collègues venus de toute la France que les débats ont débuté sur les six ouvrages finalistes. Après un premier tour de table, ce sont les livres de Camille de Peretti "L’Inconnue du portrait" et de Marie Vareille "La dernière Allumette" qui ont obtenu le plus de suffrages.

C’est après de nombreux échanges sur la qualité d’écriture, la thématique de l’ouvrage, la notoriété de l’auteur et le ressenti de chacun que Camille de Peretti a été contactée par la présidente du jury pour lui annoncer l’attribution du Prix Maison de la Presse 2024.

"L’inconnu du portrait" était l’ouvrage soutenu par la Maison de la Presse de Laissac, déjà présenté lors d’une soirée littéraire fin avril où les participants avaient eu l’immense plaisir d’échanger en visio avec l’autrice Camille de Peretti.

C’est donc avec une grande satisfaction et le sentiment de travail bien accompli que Jérôme et Anne-Marie ont rejoint l’Aveyron en fin de journée.