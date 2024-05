Villefranche-de-Panat. Cinéma : le film "Il reste encore demain" projeté en VO à la salle multi médias

Avec cinq millions d’entrées en Italie, le film "Il reste encore demain" a créé la surprise ! Primé à plusieurs reprises, il est arrivé sur les écrans français au mois de mars et sera projeté à la salle multimédia de Villefranche-de-Panat, lundi 27 mai à 20 h 30.

Ce film, considéré comme l’un des meilleurs de l’année 2023, relate l’histoire de Delia qui rompt avec les schémas familiaux traditionnels et aspire à un avenir différent, après avoir reçu une lettre mystérieuse qui la pousse à inverser les rôles entre les hommes et les femmes. Pour son premier film, l’humoriste italienne Paola Cortellesi frappe fort et met dans le mil en traitant avec humour le sujet de l’émancipation des femmes. À noter, le film sera projeté en version originale sous titrée en français.

Séance proposée dans le cadre d’un partenariat avec Cinecran81 et la commune de Villefranche-de-Panat.

Infos : 05 65 46 46 53.

TP : 6 €/ TR : 4,50 €