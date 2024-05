Laissac-Sévérac l'Église. Des championnats de pétanque sur l’esplanade du foirail

Après avoir accueilli les championnats de triplette mixte en 2023 avec plus de 200 équipes, les bénévoles du pétanque club Laissac/Bertholène étaient à nouveau mobilisés cette année pour recevoir les championnats triplettes jeunes et promotion.

Après un temps maussade le samedi, les rayons de soleil furent les bienvenus le dimanche pour les compétitions des jeunes et les phases finales adultes. Les terrains préparés par les pétanqueurs du club avec le soutien de la municipalité, ont été comme d’habitude très sélectifs et ont vu les victoires, en minime de l’équipe de la Primaube composée de Ruben Vayssettes, Jauris Ploncard et Joris Bou.

En cadets, les Saint-Affricains Noa Barthélémy, Clément Roques et Aure Nespoulous se sont imposés. Et en junior, le titre est revenu à Mathis Merlin, Lorenzo Debard et Noah Breton de Creissels.

Ils représenteront donc l’Aveyron aux championnats d’Occitanie.

Enfin, chez les adultes, c’est l’équipe de Villefranche-de-Rouergue, composée de Bruno Dufresne, Cédric Guilhem et Pascal Marty qui s’est qualifiée pour le championnat de France.

Ce sont près de 300 joueurs qui ont arpenté les terrains laissaguais et presque autant de spectateurs et accompagnateurs.

Il ne manque plus qu’un boulodrome couvert pour que Laissac et son foirail deviennent un haut lieu de la pétanque aveyronnaise tant l’implication des bénévoles et la convivialité qui règne au sein du club font plaisir à voir.