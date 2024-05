Bozouls. Émilien Mezy, brillant lauréat au Concours national de danse à Lyon

L’événement annuel du concours de la Confédération nationale de danse (CND) à Lyon s’est conclu sur une note extrêmement positive pour les danseurs de Bozouls, marquée notamment par l’exceptionnelle performance d’Émilien Mezy. Participant pour la première fois à ce prestigieux concours, Émilien a remporté un premier prix national dans la catégorie "autre style", catégorie 3, avec la chorégraphie "Anatolia" de Léonie Bonnefé.

Cette journée riche en émotions a été particulièrement mémorable pour Émilien et le club Danse Corps, voyant leurs efforts couronnés de succès. La chorégraphie "Anatolia" a captivé le public et impressionné le jury par sa complexité et l’expression artistique d’Émilien.

Le succès de ce danseur est le résultat d’un travail assidu et d’une passion évidente pour la danse. Il illustre également l’engagement de l’association Danse Corps à promouvoir l’excellence dans l’art de la danse, une source de fierté pour tout le club.

La reconnaissance nationale obtenue par Émilien promet d’ouvrir de nouvelles opportunités et d’inspirer de nombreux autres danseurs au sein du club bozoulais. Ce premier prix récompense non seulement son talent individuel mais aussi la qualité de l’enseignement et du soutien offerts par Danse Corps.

À travers ce succès, l’association continue de démontrer son rôle crucial dans le développement des talents artistiques locaux et confirme sa place parmi les institutions de danse les plus respectées de la région.