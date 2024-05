En Avril, les Américains ont plus regardé YouTube que Netflix

(ETX Daily Up) - Dans la bataille des audiences, YouTube a réussi à tirer son épingle du jeu. Selon le cabinet Nielsen, la plateforme de vidéo en streaming arrive deuxième des médias les plus regardés aux Etats-Unis en avril 2024, derrière Disney, mais devant Netflix.

Disney a la formule magique. Aux États-Unis, les consommateurs ont un large choix de programmes télévisés, qu'il s'agisse de séries, de films ou de documentaires. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir un fournisseur de contenu, les Américains privilégient la compagnie de Mickey. C'est en tout cas ce que démontre le cabinet Nielsen qui vient de dévoiler "The Media Distributor Gauge", un système permettant de rassembler toutes les audiences générées par un média sur différents supports (en streaming, par câble ou en diffusion linéaire) : "Ce nouvel aperçu supprime les cloisonnements entre la télévision traditionnelle et le streaming, et met tous les distributeurs de contenu sur un pied d'égalité, ce qui permet d'avoir une vision plus large de la consommation télévisuelle aujourd'hui", précise Nielsen.

Grâce à ses nombreuses plateformes, entre Hulu, ABC, ESPN, la compagnie mère Disney arrive en tête de ce classement au mois d'avril, avec 11,5 % du temps passé à regarder la télévision.

Le géant d'Internet YouTube s'impose à la deuxième place avec 9,6%, tous supports confondus. Il arrive devant NBCUniversal (8,9%), Paramount (8,8%), Warner Bros. Discovery (8,1%) et Netflix (7,6%).

Parmi les temps forts d'avril, le championnat NCAA féminin de basket-ball a dominé les audiences, tout comme la série originale sur Prime Video "Fallout", devenu le programme le plus regardé de la plateforme et en tête de tous les titres en streaming avec plus de 7 milliards de minutes de visionnage, précise Nielsen.

Le streaming a dominé les audiences avec 38,4% de part d'audience, devant le câble (29%) et les chaînes de télévision traditionnelles (22,2%). Les chaînes du câble ont été les seules à ne pas subir une baisse d'audience grâce au sport. Les NBA playoffs, la draft de la NFL et la couverture du championnat NCAA de basket-ball ont notamment passionné les téléspectateurs américains.