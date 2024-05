Examens : 6 conseils pour gérer son stress

Entre le "bon" qui tend à stimuler sur fond de créativité et de dépassement de soi et le "mauvais" qui lui, inhibe, angoisse, provoque des maux de ventre… Le stress apparaît surtout associé à ces moments où l’on se sent comme dépassé par les évènements. Notamment à l’approche d’un examen. Comment le gérer ?

Le stress cristallise un ensemble de réponses produites par l’organisme lorsqu’il rencontre une situation qui exige un effort d’adaptation. Il constitue donc une réaction normale. Il existe toutefois de nombreuses astuces pour le combattre. Du moins en atténuer ses effets, notamment en période d’examens :

1 – Mettez-vous au travail dans de bonnes conditions : éliminez les distractions éventuelles telles que le téléphone portable et les choses qui vous embarrassent l’esprit : des courses à faire, un courrier important à traiter, etc ;

2 – Faites des pauses ! Octroyez-vous un moment pour pratiquer une activité qui vous permet de vous relaxer : une marche, un footing, quelques minutes en extérieur pour prendre l’air… Vingt à trente minutes suffisent pour en ressentir les effets bénéfiques et être encore plus efficace ensuite, à la tâche. Bref, une pause n’est pas synonyme de temps de perdu.

3 – Faites une sieste. Après le déjeuner, asseyez-vous confortablement et si vous commencez à sentir vos paupières s’alourdir, laissez-vous aller. Pour être certains de vous réveiller au bout de quelques minutes, prenez un trousseau de clés dans vos mains. S’il tombe, c’est que vous vous êtes bien détendu… Et en pleine forme pour reprendre le cours des révisions !

4 – Pensez positif ! Vous sentez le stress monter ? Restez sur du positif : "pourquoi je relève ce défi ? Qu’est-ce que cela va m’apporter de bon ?"

5 – Relaxez-vous ! Que ce soit lors des révisions ou de l’examen, relaxation et sophrologie constituent des atouts imparables pour gérer son stress. Ils font notamment appel à des exercices de respiration. Un exemple ? Asseyez-vous confortablement. Prenez une longue inspiration, pour remplir vos poumons. Puis expirez profondément et doucement. Et pour vos muscles, étirez-vous régulièrement, un peu à l’image de ce que vous faîtes, le matin au réveil.

6 – Mangez sainement, buvez de l’eau et… dormez : protéines, vitamines, hydratation et surtout du sommeil… Ne sacrifiez surtout pas le temps de sommeil. Une fois encore, il est loin d’être perdu puisque le cerveau en profite pour recharger ses batteries. Et vous apaiser par la même occasion.