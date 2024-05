Villefranche-de-Rouergue. Exposition des œuvres lauréates du Marathon photo

Le Marathon "Les photos ont la parole" organisé chaque année par Paroles Vives dans la Bastide s’est déroulé courant mai. Un défi constitué de cinq missions photographiques à réaliser en temps limité (une heure pour chacune) .

L’occasion de laisser cours à son imaginaire et à son interprétation. Il se termine par la projection commentée de toutes les photos du concours. Un moment d’échange sur la pertinence et l’esthétique des images. Cette année, les thèmes étaient les suivants : Paréidolie (1) , Noir (2), Gourmandise (3), Mouvement (4) et Reflets (5).

Les meilleures photos pour chacune d’entre elles sont : 1- Annick Marot, 2- Bruno Leredde, 3- Michel Rey, 4- Michel Rey et 5- Alexandra Siron-Auriac.

Le lauréat principal est Michel Rey. Les 5 photos de ce dernier ainsi que les meilleurs clichés de chaque mission sont exposées dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Villefranche jusqu’au 27 mai aux heures d’ouverture de la mairie.