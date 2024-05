Entraygues-sur-Truyère. Festival des 10 ans de l’orgue

Le week-end passé, le 10e anniversaire du festival de l’orgue, (présenté par Les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues), a été fêté dignement, avec un beau programme (du 9 au 11 mai) qui a enthousiasmé les amateurs de musiques. C’est le trio pastel qui a ouvert le festival avec des musiques de films et des instruments à cordes à la salle multiculturelle.

Le soir même, le premier ciné-concert au cinéma pour tous accueillait Pierre Duclay, passionné de musique et son orgue électronique Yamaha : " Un des plus gros orgues électronique du monde". C’est avec son orgue de théâtre à deux claviers et un pédalier, que Pierre Duclay a mis en musique le film "It’s a wonderful life" (1946) de F. Capra avec son héros l’acteur James Stewart, et a transporté les spectateurs, à l’aide de son instrument, reproduisant tout un orchestre.

Outre les visites quotidiennes commentées de l’orgue Stoltz à l’église d’Entraygues, le festival continuait avec deux autres ciné-orgue inédits à l’église : Le film "Il sacco di Roma" d’Enrico Guazzoni (1920) avec Adam Bernadac à l’orgue et "Pierrot Pierrette" (1924) de Louis Feuillade, accompagné par Emmanuel Schublin.

Ces deux organistes virtuoses ont su amplifier par la musique les émotions des acteurs en noir et blanc et les transmettre aux spectateurs enchantés.

La dernière soirée s’est terminée par une dégustation de fouace et de jus de pomme et le soufflage des bougies par les deux musiciens, en présence du maire, B.Boursinhac, du public et des bénévoles.

Le festival continue avec le prochain concert d’orgue, le dimanche 30 juin à l’église, à 15 h 30.